Группировка «Север» уничтожила до 125 украинских военных

«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.