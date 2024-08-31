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Группировка «Север» уничтожила до 125 украинских военных

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий российской группировки «Север» в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.