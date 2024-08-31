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ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS производства США

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили за сутки пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, поразили цеха сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — говорится в сообщении.