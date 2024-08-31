ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS производства США

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили за сутки пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, поразили цеха сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.