Футбольные ворота стали причиной гибели 11-летнего нижегородца: трагедией заинтересовался глава СКР

Трагедия случилась вечером 30 августа на территории яхт-клуба. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных за безопасность на спортплощадке лиц.