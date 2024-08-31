Футбольные ворота стали причиной гибели 11-летнего нижегородца: трагедией заинтересовался глава СКР

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.
Трагедия случилась вечером 30 августа на территории яхт-клуба. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных за безопасность на спортплощадке лиц.
Инцидентом заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета. И. о. руководителя регионального управления СК Дмитрию Канонерову поручено доложить о ходе расследования.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Приморье футбольные ворота упали на девочку. Ребенок попал в больницу.