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Футбольные ворота стали причиной гибели 11-летнего нижегородца: трагедией заинтересовался глава СКР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа, ФедералПресс. На Гребном канале 11-летний мальчик погиб из-за упавших на него футбольных ворот. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия случилась вечером 30 августа на территории яхт-клуба. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных за безопасность на спортплощадке лиц.

Инцидентом заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета. И. о. руководителя регионального управления СК Дмитрию Канонерову поручено доложить о ходе расследования.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Приморье футбольные ворота упали на девочку. Ребенок попал в больницу.

СК