Для тушения горящего здания на западе Москвы привлекли два вертолета

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявил о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром в административном здании. Ограничения ввели на участке дороги от дома № 16 до улицы Потылиха.