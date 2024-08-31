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Для тушения горящего здания на западе Москвы привлекли два вертолета

На место тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве отправили вертолеты с водосливными устройствами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, два Ка-32 Московского авиационного центра сбросили на горящее здание 40 тонн воды.

До этого к ликвидации возгорания привлекли пожарный корабль «Полковник Чернышев».

Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве загорелось утром 31 августа. Пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявил о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром в административном здании. Ограничения ввели на участке дороги от дома № 16 до улицы Потылиха.

МЧС
пожары