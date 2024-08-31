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3-летний ребенок погиб в аварии в Воронежской области

ДТП в Россошанском районе спровоцировал водитель «Шевроле».

По предварительным данным, сегодня, 31 августа на 224 км автодороги «Воронеж — Луганск» столкнулись «Шевроле Авео» и «Чери Тиго». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

ДТП, произошедшее в 6:25, спровоцировал 40-летний житель Белгородской области. Он не справился с управлением «Шевроле», из-за чего машина врезалась в «Чери Тиго».

В результате аварии 3-летнего пассажира «Шевроле» на «скорой» увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Различные повреждения получили водитель и двое пассажиров этой же машины — 12-ти и 38-ми лет.