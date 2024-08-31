Нижегородца весь день убеждали мошенники перевести 1,4 млн рублей

63-летний мужчина рассказал, что утром ему позвонил якобы сотрудник мониторинговой организации и сообщил о подозрительных действиях с его банковским счетом. Весь день нижегородца держали на связи и убеждали перевести деньги на продиктованные ими «безопасные» счета. В итоге потерпевший сдался, оформил два кредита на 818 тысяч и 403 тысячи рублей, а затем вместе со своим сбережениями перевел аферистам.