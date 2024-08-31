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Нижегородца весь день убеждали мошенники перевести 1,4 млн рублей

В итоге мужчина сдался и перевел деньги на продиктованные аферистами счета.

1,4 млн рублей перевел житель Нижнего Новгорода на «безопасные счета» после многочасового общения с мошенниками. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

63-летний мужчина рассказал, что утром ему позвонил якобы сотрудник мониторинговой организации и сообщил о подозрительных действиях с его банковским счетом. Весь день нижегородца держали на связи и убеждали перевести деньги на продиктованные ими «безопасные» счета. В итоге потерпевший сдался, оформил два кредита на 818 тысяч и 403 тысячи рублей, а затем вместе со своим сбережениями перевел аферистам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что СК РФ заинтересовался смертью подростка из-за падения футбольных ворот в Нижнем Новгороде.