Нижегородца весь день убеждали мошенники перевести 1,4 млн рублей

1,4 млн рублей перевел житель Нижнего Новгорода на «безопасные счета» после многочасового общения с мошенниками. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
63-летний мужчина рассказал, что утром ему позвонил якобы сотрудник мониторинговой организации и сообщил о подозрительных действиях с его банковским счетом. Весь день нижегородца держали на связи и убеждали перевести деньги на продиктованные ими «безопасные» счета. В итоге потерпевший сдался, оформил два кредита на 818 тысяч и 403 тысячи рублей, а затем вместе со своим сбережениями перевел аферистам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что СК РФ заинтересовался смертью подростка из-за падения футбольных ворот в Нижнем Новгороде.