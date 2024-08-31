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Иномарка слетела в придорожную яму под Волгоградом, погиб пассажир

Водитель Hyundai Solaris то ли не заметил ограждения перед разрытой на обочине ямой, то ли не справился с управлением.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти утра 31 августа в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщают в региональной полиции.

Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в ограждение перед разрытой на обочине ямой. Машина слетела с проезжей части и рухнула вниз, опрокинувшись на крышу. Последствия аварии сняли на видео.

От полученных при падении иномарки травм скончался один из пассажиров. Водитель и еще двое пострадавших, находившихся в машине, обратились за помощью к медикам. Накануне в Волгограде попал на камеру бросившийся под колеса «шестерки» мужчина.