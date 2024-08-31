Иномарка слетела в придорожную яму под Волгоградом, погиб пассажир

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти утра 31 августа в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщают в региональной полиции.
Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в ограждение перед разрытой на обочине ямой. Машина слетела с проезжей части и рухнула вниз, опрокинувшись на крышу. Последствия аварии сняли на видео.
От полученных при падении иномарки травм скончался один из пассажиров. Водитель и еще двое пострадавших, находившихся в машине, обратились за помощью к медикам. Накануне в Волгограде попал на камеру бросившийся под колеса «шестерки» мужчина.