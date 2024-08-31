Открыл окно, пока отвлекся дедушка: 2-летний мальчик выпал со второго этажа, облокотившись на москитную сетку в Бурятии

Двухлетний мальчик выпал из окна на улице Комарова в поселке Восточный Улан-Удэ днем 31 августа. Все это произошло на глазах сибирячки, которая проходила мимо жилого многоквартирного дома. Женщина позвонила в полицию и скорую. С травмами малыш госпитализирован в больницу. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Бурятии.