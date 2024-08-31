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Открыл окно, пока отвлекся дедушка: 2-летний мальчик выпал со второго этажа, облокотившись на москитную сетку в Бурятии

Двухлетний мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

Двухлетний мальчик выпал из окна на улице Комарова в поселке Восточный Улан-Удэ днем 31 августа. Все это произошло на глазах сибирячки, которая проходила мимо жилого многоквартирного дома. Женщина позвонила в полицию и скорую. С травмами малыш госпитализирован в больницу. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Бурятии.

— Сотрудниками ПДН проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в Улан-Удэ. О произошедшем на единый номер вызова экстренных служб сегодня около 14.40 сообщила очевидица. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, — сообщают в полиции.

Тогда стало известно, что мальчика и его младшего брата оставила мама ненадолго у пожилых родственников. В обед прабабушка уложила спать детей и отправилась до близлежащего магазина. Внуки остались с прадедушкой.

— Уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка, взяв на руки, успокаивал плачущего младшего, 2-летний скрылся из виду. Тогда мальчик убежал на кухню, где открыл окно, — рассказывают в полиции.

Дети воспитываются в полной многодетной семье. На профилактическом учете в ПДН она не состоит.