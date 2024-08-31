Погибший пилот ВСУ Месь выступал за передачу F-16 Украине

«Но это безразлично для людей, избравших Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!» — написал Олещук.