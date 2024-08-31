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Пять дней бродил по тайге: поиски сибиряка, который уехал в лес за орехами, завершились в Иркутской области

Поиски сибиряка, который уехал в лес, завершились в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

С заявлением в полицию о пропаже 27-летнего сибиряка обратился его товарищ. Приятель сообщил, что мужчина еще 26 августа уехал в сторону бывшего поселка промысловиков Кедровый на 63 км Иркутской области. Там сибиряк планировал заготовить орехи. Только вот прошло уже пять дней, а друг все еще не выходит на связь. Поиски завершились вечером 31 августа. Оказалось, все это время мужчина скитался по тайге. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— Найден, жив! — сообщают в ведомстве. — Известно, что он спускался вдоль реки навстречу сотрудникам полиции.

Однако усложняло поиски то, что пропавший был одет в камуфляжный костюм защитного цвета, сапоги и болотники. Но в настоящий момент мужчину везут назад.