В Бредах задержан рецидивист за нападение на пенсионерку

Позднейшее разбирательство показало, что во время совершения преступления 43-летний злоумышленник был пьян. При прогулке он заметил открытую дверь ворот и вошёл в дом. Сначала рецидивист потребовал у пенсионерки деньги, но, получив отказ, ударил её в лицо и украл мобильный телефон.