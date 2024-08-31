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В Бредах задержан рецидивист за нападение на пенсионерку

Правоохранителям 86-летняя женщина рассказала, что ночью к ней в дом через проник неизвестный.

Источник: Reuters

Далее, применив насилие, мужчина похитил у пенсионерки телефон и скрылся. Из примет потерпевшая запомнила только синюю куртку и то, что лицо было знакомым.

Полицейскими сразу же было организовано прочёсывание близлежащей территории. Приметы в виде цвета верхней одежды оказалось достаточно. Уже скоро правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, который недавно вернулся из исправительной колонии.

Позднейшее разбирательство показало, что во время совершения преступления 43-летний злоумышленник был пьян. При прогулке он заметил открытую дверь ворот и вошёл в дом. Сначала рецидивист потребовал у пенсионерки деньги, но, получив отказ, ударил её в лицо и украл мобильный телефон.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разбое, сопряжённом с незаконным проникновением в жилище. Задержанный находится в СИЗО.