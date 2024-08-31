На 19-й Линии построят новый газопровод

Глава минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал о ситуации с газоснабжением домов на 19-Линии. Напомним, 20 июля из-за просадки грунта там случилась авария на газопроводе, пожар повредил жилые дома, один человек погиб.
С тех пор жители сидят без газа. Между тем в этом частном секторе он используется не только для приготовления пищи, но и для отопления, а начало холодов уже не за горами.
Однако, как выяснилось, к восстановлению поврежденного газопровода АО «Омскгоргаз» еще даже не приступало, работы начнутся в ближайшие дни.
«Все этапы ремонта и техническое состояние сетей будут находиться под ежедневным контролем Ростехнадзора. Также специалисты будут проводить постоянный мониторинг движения грунта в зоне прохождения коммуникаций», — сообщил Владимир Шнипко.
Однако есть и хорошая новость. На межведомственном штабе в правительстве Омской области принято решение проложить на 19-Линии новый газопровод высокого давления.
До 9 сентября АО «Омскгоргаз» совместно с проектировщиками должен разработать соответствующее техническое решение. На строительство газопровода потребуется пять месяцев.
«Параллельно специалисты администрации Центрального округа совместно с председателями комитетов ТОС “Центральный-6”, “Релеро” и квартальными продолжают адресный обход более 1200 домовладений. Жителей информируют по текущей ситуации, специалисты собирают данные о возможности перехода на альтернативные источники отопления до окончания работ по восстановлению поврежденного газопровода. Подомовой обход продолжается в ежедневном режиме», — сообщил глава минэнерго.