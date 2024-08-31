Су-34 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — добавили в МО.