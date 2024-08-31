Частный дом загорелся из-за природного пожара в Ростовской области

В хуторе Султан-Салы Мясниковского района Ростовской области загорелась трава. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, из-за сильного ветра огонь перекинулся на хозяйственные постройки и два частных дома. Силы огнеборцев сосредоточены на недопущение дальнейшего распространения огня.
Уточняется, что пожар возник около 12.39 субботы, 31 августа. К ликвидации привлечены 28 человек и семь спецмашин. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы сообщали о пожаре в парк-отеле.