Частный дом загорелся из-за природного пожара в Ростовской области

В хуторе Султан-Салы Мясниковского района Ростовской области загорелась трава. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, из-за сильного ветра огонь перекинулся на хозяйственные постройки и два частных дома. Силы огнеборцев сосредоточены на недопущение дальнейшего распространения огня.