Украинские СМИ сообщили о нападении мужчины с гранатой на группу людей под Одессой

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Великодолинское. Согласно данным издания, мужчина сделал замечание группе людей, которые распивали спиртные напитки. Отдыхающие проигнорировали его, после чего он бросил в помещение гранату Ф-1.
«Пострадали четверо мужчин и одна женщина, которую доставили в реанимацию», — говорится в публикации издания.
Другие подробности произошедшего неизвестны. Украинская полиция данную информацию не комментировала.
Ранее, 10 июля, в Днепропетровской области Украины самовольно покинувший воинскую часть мужчина бросил гранату в свою жену на глазах у пятилетней дочери. Злоумышленник скрылся с места происшествия. У мамы девочки наблюдаются осколочные ранения.