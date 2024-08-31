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Украинские СМИ сообщили о нападении мужчины с гранатой на группу людей под Одессой

Мужчина бросил гранату в группу людей в Одесской области. В результате происшествия пять человек получили ранения. Об этом сообщается 31 августа на сайте украинского издания «Фокус.ua».

Источник: Reuters

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Великодолинское. Согласно данным издания, мужчина сделал замечание группе людей, которые распивали спиртные напитки. Отдыхающие проигнорировали его, после чего он бросил в помещение гранату Ф-1.

«Пострадали четверо мужчин и одна женщина, которую доставили в реанимацию», — говорится в публикации издания.

Другие подробности произошедшего неизвестны. Украинская полиция данную информацию не комментировала.

Ранее, 10 июля, в Днепропетровской области Украины самовольно покинувший воинскую часть мужчина бросил гранату в свою жену на глазах у пятилетней дочери. Злоумышленник скрылся с места происшествия. У мамы девочки наблюдаются осколочные ранения.