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Пожар в здании на Бережковской набережной локализован на площади 1 тыс. кв. м

Пожар в административном здании на Бережковской набережной локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар в административном здании на западе столицы локализован на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложняется конструктивными особенностями внутри здания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены экспертами пожарно-технической лаборатории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев», средства БПЛА, а также четыре вертолета КА-32 Московского авиационного центра. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 1 тыс. кв. м произошел на втором этаже административного здания. В столичном Дептрансе сообщили, что движение по Бережковской набережной от д. 16 до ул. Потылиха перекрыто.

МЧС
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