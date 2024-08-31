Пожар в здании на Бережковской набережной локализован на площади 1 тыс. кв. м

«Пожар в административном здании на западе столицы локализован на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложняется конструктивными особенностями внутри здания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены экспертами пожарно-технической лаборатории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев», средства БПЛА, а также четыре вертолета КА-32 Московского авиационного центра. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 1 тыс. кв. м произошел на втором этаже административного здания. В столичном Дептрансе сообщили, что движение по Бережковской набережной от д. 16 до ул. Потылиха перекрыто.