Пожар в здании на Бережковской набережной локализован на площади 1 тыс. кв. м

Отмечается, что к тушению пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев», средства БПЛА, а также четыре вертолета КА-32 Московского авиационного центра. Работы по ликвидации пожара продолжаются.