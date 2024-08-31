В Белгороде после обстрела 7 человек находится в реанимации, из них 2 — дети

«Есть кандидаты на перевод в федеральные центры, ребенок и взрослый — планируем завтра направить в Москву. Еще два пациента уже эвакуированы на лечение», — написал министр здравоохранения Белгородской области в своем Telegram-канале. По его словам, также в результате обстрела города Шебекино ранены шесть человек, пятеро из них проходят лечение в стационаре Белгорода.
Согласно информации мэра Белгорода Валентина Демидова, на текущий момент известно о повреждениях в 53 квартирах в 15 многоэтажных домах. Повреждены 47 машин, два социальных и коммерческих объекта.
Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, при ударах ВСУ по Белгороду и пригороду погибли пять человек. По его данным, удар был нанесен украинской армией кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня Vampire. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.