48-летний мужчина, на которого упало дерево на Крестовском острове, скончался

Сегодня, 31 августа, сильный ветер повалил дерево на фуд-корт на Крестовском острове. Крона огромной ели рухнула прямо на 48-летнего мужчину. В результате происшествия пострадавший получил перелом шеи. На место приехала скорая помощь и его госпитализировали. К сожалению, спустя время пациент скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.