48-летний мужчина, на которого упало дерево на Крестовском острове, скончался

Сегодня, 31 августа, сильный ветер повалил дерево на фуд-корт на Крестовском острове. Крона огромной ели рухнула прямо на 48-летнего мужчину. В результате происшествия пострадавший получил перелом шеи. На место приехала скорая помощь и его госпитализировали. К сожалению, спустя время пациент скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— Следователи начали доследственную проверку. Они установят причины и обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении.
К слову, к расследованию инцидента в Петроградском районе также подключилась Прокуратура по Петербургу.
Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания зеленых насаждений, — добавили в ведомстве.
Напомним, из-за обрушившегося в последний день лета урагана деревья также повалило в других локациях Северной столицы. Так, одно из низ рухнуло в Летнем саду, никто из посетителей не пострадал. Еще одно упало на часовню в Введенском сквере. Обошлось без последствий.