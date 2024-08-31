ВКС РФ в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель эль-Халь провинции Хомс», — отметил он.
По словам Игнасюка, за сутки со стороны коалиции во главе с США зафиксировано шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10.