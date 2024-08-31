ВКС РФ в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков

По словам Игнасюка, за сутки со стороны коалиции во главе с США зафиксировано шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.