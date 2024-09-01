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Два человека погибли в Севастополе на пожаре — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новост Крым. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сигнал о возгорании поступил вечером в субботу. К месту выдвинулись силы МЧС России.

«На тушение подали стволы. К сожалению, при обследовании помещений внутри обнаружили погибших мужчину и женщину. Еще двоих человек эвакуировали из дома на свежий воздух», — говорится в сообщении.

На данный момент пожар локализован, его площадь составила 50 квадратных метров. Открытое горение устранено, ведется проливка конструкций.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении.

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