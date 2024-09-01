Два человека погибли в Севастополе на пожаре — МЧС

Сигнал о возгорании поступил вечером в субботу. К месту выдвинулись силы МЧС России.
«На тушение подали стволы. К сожалению, при обследовании помещений внутри обнаружили погибших мужчину и женщину. Еще двоих человек эвакуировали из дома на свежий воздух», — говорится в сообщении.
На данный момент пожар локализован, его площадь составила 50 квадратных метров. Открытое горение устранено, ведется проливка конструкций.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении.