ЦАХАЛ сообщил об обнаружении нескольких тел заложников в секторе Газа

«Армия обороны Израиля обнаружила несколько тел во время боя в секторе Газа. В настоящее время войска все еще действуют в этом районе и проводят процесс извлечения и опознания тел, который займет несколько часов», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
28 августа армия сообщила, что тело убитого в ходе нападения радикалов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильского военнослужащего было обнаружено в секторе Газа и доставлено на израильскую территорию в ходе совместной операции военных и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября прошлого года вооруженных сторонников движения ХАМАС из Газы на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.