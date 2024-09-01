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ЦАХАЛ сообщил об обнаружении нескольких тел заложников в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля обнаружила несколько тел во время боя в секторе Газа. В настоящее время войска все еще действуют в этом районе и проводят процесс извлечения и опознания тел, который займет несколько часов», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

28 августа армия сообщила, что тело убитого в ходе нападения радикалов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильского военнослужащего было обнаружено в секторе Газа и доставлено на израильскую территорию в ходе совместной операции военных и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября прошлого года вооруженных сторонников движения ХАМАС из Газы на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.