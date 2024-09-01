Коц: комбат Отмель героически погиб, спасая своих бойцов в Курской области

«В Новоивановке отрезали часть нашего батальона. Я настраивал с ними связь. Мы хотели 7-го числа с комбатом пробиться к ним, но поняли, что лучше их выводить в нашу сторону. К вечеру командир принял решение, что нужно ту группу выводить окольными путями ближе к нам. И 9-го они с боем дошли до нас, мы окончательно закрепились в Малой Локне вместе с бойцами 1009-го, и 22-го полков. Плюс рядом был 30-й полк», — рассказал один из бойцов, вышедших из окружения.