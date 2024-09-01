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«Искандер» накрыл 600-метровую колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область

Источник: Российская газета

ОТРК «Искандер» уничтожил большую колонну техники ВСУ под Сумами, направлявшуюся в Курскую область. Видео поражения опубликовали в Телеграм-канале «НгП раZVедка».

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Аэроразведка ВС РФ обнаружила тыловые резервы противника к югу от Сум. Технике позволили скопиться. А позже растянувшуюся на 600 метров колонну рядом с селом Верхняя Сыроватка накрыл “Искандер”.

На кадрах можно увидеть три удара. Первый нанесли кассетным боеприпасом, второй — стандартной фугасно-осколочной ракетой, а добили колонну вновь «кассетой».

По предварительным данным, враг потерял более 20 единиц техники и около роты живой силы.