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Мать и трое детей погибли при пожаре в квартире в подмосковном Егорьевске

В подмосковном Егорьевске возбуждено уголовное дело по факту возгорания в квартире, в результате которого пострадала многодетная семья. Об этом в воскресенье, 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Источник: РИА "Новости"

Пожар в одной из квартир жилого дома на четвертом этаже в деревне Юрцово произошел вечером в субботу, 31 августа.

— После ликвидации пожара восемь детей и их родители были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Несмотря на все усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов, — рассказала Врадий.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и пожарно-техническая.

МЧС России ранее сообщило, что трое детей погибли при пожаре в квартире в деревне Юрцово Егорьевского района Московской области. Погибли пятилетний мальчик, четырехлетняя и трехлетняя девочки.

СК
пожары