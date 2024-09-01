Мать и трое детей погибли при пожаре в квартире в подмосковном Егорьевске

Пожар в одной из квартир жилого дома на четвертом этаже в деревне Юрцово произошел вечером в субботу, 31 августа.
— После ликвидации пожара восемь детей и их родители были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Несмотря на все усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов, — рассказала Врадий.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и пожарно-техническая.
МЧС России ранее сообщило, что трое детей погибли при пожаре в квартире в деревне Юрцово Егорьевского района Московской области. Погибли пятилетний мальчик, четырехлетняя и трехлетняя девочки.