Десятки БПЛА сбиты в Брянской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях и Подмосковье

В Брянской области сбиты как минимум 26 беспилотников самолетного типа. Губернатор Александр Богомаз сообщал об уничтожении 12 БПЛА в 00:57 и 14 БПЛА в 2:11 1 сентября. По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Сбиты два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Один из них уничтожен над Подольском, по второму такая информация не приводится. По предварительной информации, никто не погиб, пострадавших нет.
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожено несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В трех многоквартирных домах в областном центре повреждено остекление. На территории одного частного дома разрушена хозяйственная постройка, в двух коммерческих объектах посечены фасады и входные группы. Горит сухая трава и автомобили на парковке. Пожарные тушат огонь.
В Липецкой области БПЛА подавлены в Липецке, Грязинском и Становлянском районах. Никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угроза атаки сохраняется.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об уничтожении нескольких беспилотников над регионом. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.