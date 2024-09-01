Десятки БПЛА сбиты в Брянской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях и Подмосковье

Над Белгородом и Белгородским районом уничтожено несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В трех многоквартирных домах в областном центре повреждено остекление. На территории одного частного дома разрушена хозяйственная постройка, в двух коммерческих объектах посечены фасады и входные группы. Горит сухая трава и автомобили на парковке. Пожарные тушат огонь.