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В МО рассказали, как майору Уелину удалось сбить три ракеты ATACMS

Источник: Российская газета

Расчету зенитного ракетного дивизиона, которым командовал майор Вооруженных сил РФ Сергей Уелин, удалось сбить три американских оперативно-тактических ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время отражения воздушной атаки ВСУ российские ракетчики при помощи радиолокационных средств обнаружили неопознанную цель, которая двигалась в сторону охраняемого объекта.

«Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав цель как чужую, выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел его захват», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В результате цель, которая оказалась ракетой ATACMS, была уничтожена.

В общей сложности в ходе отражения этой воздушной атаки были сбиты три американские ракеты, добавили в Минобороны.

Напомним, ATACMS — это твердотопливная баллистическая ракета, выпускаемая американской компанией Lockheed Martin. Она может поражать цели на расстоянии до 300 км.