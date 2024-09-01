Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылет

Так, отправление рейсов в Баку, Бодрум и Стамбул отложено. В частности, самолет в Бодрум вылетит с опозданием на 10 часов, а задержки по другим вылетам составляют порядка 30 минут.
Кроме того, согласно данным онлайн-табло, с опозданием в столицу прибудут рейсы из Актау, Анкары, Антальи, Даламана, Дубая, Новосибирска, Перми, Стамбула и Уфы. В частности, самолет из Антальи задерживается на 10 часов. На четыре часа опаздывает рейс из Актау. На три часа задержится рейс из Дубая. Самолеты из Даламана, Перми и Уфы прибудут с опозданием примерно на два часа. Задержки по остальным направлениям составят от 30 минут до часа.
Согласно расписанию, рейс из Тбилиси в Москву отменен, указывается на онлайн-табло Внуково.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых силами ПВО беспилотных летательных аппаратах, летевших в направлении Москвы.