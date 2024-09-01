В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели

Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. Согласно имеющимся данным, ООО «ГК “Пикет” владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи “квадратов”, а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, у ГК “Пикет” имеются денежные средства на 22 банковских счетах.