В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей», "— сказано в документах.
Ранее стало известно, что в уголовном деле могут появиться новые эпизоды.
Басманный суд ранее арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. Согласно имеющимся данным, ООО «ГК “Пикет” владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи “квадратов”, а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, у ГК “Пикет” имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, «активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО», «с помощью команды профессионалов» создает «новые изделия, свободные от импорта». Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).