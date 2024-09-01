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Силы США уничтожили в Йемене два беспилотника хуситов

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американские военные уничтожили в Йемене один беспилотный надводный и один беспилотный летательный аппарат мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом Центральное командование ВС США сообщило на своей странице в X (ранее Twitter).

Источник: AP 2023

ВС США утверждают, что беспилотники представляли непосредственную угрозу американским, коалиционным и торговым судам в регионе.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С середины ноября прошлого года мятежники атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия хуситов американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.