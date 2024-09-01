Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы ВСУ в приграничье Курской области

По данным ведомства, в результате удара авиационными ракетами личный состав и техника ВСУ были успешно уничтожены. После применения средств поражения противника экипаж вернулся на площадку вылета.
Ранее, 31 августа, стало известно, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6,6 тыс. военных. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства принял это решение в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.