Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы ВСУ в приграничье Курской области

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства принял это решение в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.