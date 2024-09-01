Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами

«Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли ряд точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Последовательными ударами операторы FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом и склад с боеприпасами», — сообщил представитель оборонного ведомства.
Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» активно применяют FPV-дроны для поражения различных целей на правому берегу Днепра в Херсонской области.
В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов, как с фугасным зарядом, так и с кумулятивным.