Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами

«Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли ряд точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Последовательными ударами операторы FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом и склад с боеприпасами», — сообщил представитель оборонного ведомства.