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Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами

ГЕНИЧЕСК, 1 сен — РИА Новости. Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли ряд точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Последовательными ударами операторы FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом и склад с боеприпасами», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» активно применяют FPV-дроны для поражения различных целей на правому берегу Днепра в Херсонской области.

В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов, как с фугасным зарядом, так и с кумулятивным.