Собянин: в Ленинском городском округе уничтожен пятый дрон, летевший на Москву

Атаки беспилотников на российские регионы становятся все более интенсивными. Дроны теперь достигают даже Мурманской области и вновь подлетают к столице. В последний раз об уничтожении дронов в подмосковном Подольске мэр Собянин сообщал в ночь на 21 августа. Тогда он отметил, что это нападение стало одним из самых масштабных с начала спецоперации на Украине.