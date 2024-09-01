Собянин: в Ленинском городском округе уничтожен пятый дрон, летевший на Москву

В Подмосковье сбито пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. В ночь на 1 сентября системы ПВО отразили атаки еще в нескольких российских регионах. В общей сложности, сбито 26 дронов в Брянской области, а также нейтрализованы воздушные цели над Тулой, Липецком, Белгородом и Рязанью.
В Ленинском городском округе сбит пятый беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило ещё один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы», — сказано в сообщении.
Первый дрон был уничтожен в Подольске в 01:20. Через час противовоздушные силы сбили второй беспилотник, который направлялся в столицу. Еще через примерно 40 минут третий дрон был сбит в районе Ступино. Позже мэр сообщил о четвертом сбитом БПЛА в Одинцовском городском округе.
Ночные атаки дронов.
В ночь на 1 сентября атакам дронов подверглись не только Московская область, но и несколько других регионов. В примыкающей к Москве с севера Тульской области сбили три беспилотника, еще несколько подавили в Липецкой области. В Брянской области противовоздушная оборона нейтрализовала 26 дронов.
Воздушные цели были также уничтожены на подлете к Белгороду. В результате повреждены окна в трех жилых домах, загорелись три автомобиля. Воронежская область также сообщила об атаке дронов.
Российская противовоздушная оборона подавила несколько беспилотников над Рязанской областью, сообщил глава региона Павел Малков. Пострадавших нет, информация о материальном ущербе в настоящее время уточняется.
Атаки беспилотников на российские регионы становятся все более интенсивными. Дроны теперь достигают даже Мурманской области и вновь подлетают к столице. В последний раз об уничтожении дронов в подмосковном Подольске мэр Собянин сообщал в ночь на 21 августа. Тогда он отметил, что это нападение стало одним из самых масштабных с начала спецоперации на Украине.
Попытки ударить по Москве предпринимались и ранее. 11 июля Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Атака была отражена в Ступинском городском округе. В ночь на 3 июля один дрон сбили в Московской области.
Первая атака беспилотников на Москву произошла в ночь с 2 на 3 мая 2023 года, когда два дрона были сбиты над центром города. Один из них врезался в крышу здания Сената в Кремле, что российские власти расценили как попытку покушения на президента Владимира Путина.
С мая по август 2023 года Москва сталкивалась с несколькими подобными атаками. 30 мая беспилотники, сбитые средствами РЭБ, врезались в несколько жилых домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. 30 июля были повреждены фасады двух офисных зданий в «Москва-Сити». 11 августа сбитый ракетой ПВО дрон упал в парке в районе Хорошево-Мневники. 23 августа еще один беспилотник столкнулся с одной из башен в «Москва-Сити».