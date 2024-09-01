Не меньше 50 БПЛА сбиты над восемью регионами Центрального федерального округа

В Брянской области сбито как минимум 26 беспилотников самолетного типа, сообщал губернатор Александр Богомаз. Над Тульской областью уничтожены три БПЛА. В Белгородской области под удар попал областной центр и Белгородский район. В трех многоквартирных домах в областном центре повреждено остекление. В Липецкой области БПЛА сбиты в областном центре, Грязинском и Становлянском районах. Еще несколько беспилотников уничтожены в Рязанской области. По предварительной информации властей всех этих регионов, никто не пострадал.