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Не меньше 50 БПЛА сбиты над восемью регионами Центрального федерального округа

Средства противовоздушной обороны всю ночь отражали атаку над регионами Центрального федерального округа России. Уничтожены не меньше 50 БПЛА, в том числе в Подмосковье и соседних областях.

Источник: РИА "Новости"

Над Московской областью уничтожено пять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Один БПЛА сбит над Ленинским городским округом, один — над городским округом Подольск, один — над городским округом Ступино (место подавления еще одного беспилотника не уточнялось). О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

В Воронежской области сбито больше 10 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы.

В Тверской области в районе Конаково сбиты пять беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Руденя.

В Брянской области сбито как минимум 26 беспилотников самолетного типа, сообщал губернатор Александр Богомаз. Над Тульской областью уничтожены три БПЛА. В Белгородской области под удар попал областной центр и Белгородский район. В трех многоквартирных домах в областном центре повреждено остекление. В Липецкой области БПЛА сбиты в областном центре, Грязинском и Становлянском районах. Еще несколько беспилотников уничтожены в Рязанской области. По предварительной информации властей всех этих регионов, никто не пострадал.