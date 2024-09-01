Не меньше 50 БПЛА сбиты над восемью регионами Центрального федерального округа

Над Московской областью уничтожено пять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Один БПЛА сбит над Ленинским городским округом, один — над городским округом Подольск, один — над городским округом Ступино (место подавления еще одного беспилотника не уточнялось). О пострадавших и повреждениях не сообщалось.
В Воронежской области сбито больше 10 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы.
В Тверской области в районе Конаково сбиты пять беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Руденя.
В Брянской области сбито как минимум 26 беспилотников самолетного типа, сообщал губернатор Александр Богомаз. Над Тульской областью уничтожены три БПЛА. В Белгородской области под удар попал областной центр и Белгородский район. В трех многоквартирных домах в областном центре повреждено остекление. В Липецкой области БПЛА сбиты в областном центре, Грязинском и Становлянском районах. Еще несколько беспилотников уничтожены в Рязанской области. По предварительной информации властей всех этих регионов, никто не пострадал.