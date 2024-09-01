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Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет, пожара не последовало, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало», — написал он в Telegram-канале.

Подача энергоснабжения не нарушена, на месте работают оперативные службы, добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь в Подмосковье пять украинских беспилотников. Еще столько же БПЛА уничтожили в районе Конаково в Тверской области.

Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области и два — в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.