Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало», — написал он в Telegram-канале.
Подача энергоснабжения не нарушена, на месте работают оперативные службы, добавил Шувалов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь в Подмосковье пять украинских беспилотников. Еще столько же БПЛА уничтожили в районе Конаково в Тверской области.
Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области и два — в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.