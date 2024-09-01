Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей

Договор подписали в 2021 году, однако в 2024 году «заказчик» через суд потребовал взыскать с фирмы более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту. Задолженность по договору превысила 1,7 миллиарда рублей. Суд вынес решение в пользу истца и обязал также выплатить неустойку более 300 миллионов рублей.