Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей

Договор подписали в 2021 году, однако в 2024 году «заказчик» через суд потребовал взыскать с фирмы более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту. Задолженность по договору превысила 1,7 миллиарда рублей. Суд вынес решение в пользу истца и обязал также выплатить неустойку более 300 миллионов рублей.
Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны. По данным следствия, в 2021 году ведомство и военно-строительная компания заключили контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.