Израильские военные нашли в секторе Газа тело взятого в заложники россиянина

Среди заложников числится еще один россиянин — Александр Труфанов. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в июне говорил, что «Хамас» обещал вернуть двух заложников с российским гражданством, но только после прекращения огня. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что направила обращения руководству международных организаций, а также омбудсмену Палестины с просьбой помочь в освобождении граждан России, находящихся в плену у «Хамаса».