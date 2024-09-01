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Израильские военные нашли в секторе Газа тело взятого в заложники россиянина

Израильская армия обнаружила в подземном тоннеле в Рафахе на юге сектора Газа несколько тел погибших заложников. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов.

Источник: AP 2023

Тела погибших доставлены в Израиль. «Все они были взяты в заложники 7 октября и убиты террористической организацией “Хамас” в секторе Газа», — говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram. Военные ранее заявляли, что тела были найдены в ходе боевых действий в секторе Газа.

Также были найдены тела Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Альмога Саруси и Ори Данино. Господин Гольдберг-Полин — гражданин США. Президент Джо Байден заявил, что лидеры «Хамаса» «заплатят за эти преступления».

Александр Лобанов имел российское и израильское гражданство. Его семья живет в городе Ашкелон недалеко от границы с сектором Газа. Господин Лобанов в день нападения «Хамаса» работал на музыкальном фестивале.

Среди заложников числится еще один россиянин — Александр Труфанов. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в июне говорил, что «Хамас» обещал вернуть двух заложников с российским гражданством, но только после прекращения огня. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что направила обращения руководству международных организаций, а также омбудсмену Палестины с просьбой помочь в освобождении граждан России, находящихся в плену у «Хамаса».

О попытках урегулирования — в материале «Ъ» «Израиль и “Хамас” вошли в фазу отрицания».