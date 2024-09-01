Открыл окно, пока прадедушка отвлекся: что известно о состоянии 2-летнего мальчика, выпавшего из окна в Бурятии

Трагедия произошла днем 31 августа в поселке Восточный Улан-Удэ. Мать оставила ненадолго двух сыновей у своих пожилых родственников. В обед они уложили спать внуков, и прабабушка отошла в магазин. Младший из мальчиков проснулся и стал плакать, тогда прадедушка решил его успокоить и взял на руки. За это время двухлетний ребенок проснулся, побежал на кухню и открыл окно. Он облокотился на москитную сетку, но та не выдержала веса и выпала вместе с малышом.