Открыл окно, пока прадедушка отвлекся: что известно о состоянии 2-летнего мальчика, выпавшего из окна в Бурятии

Трагедия произошла днем 31 августа в поселке Восточный Улан-Удэ. Мать оставила ненадолго двух сыновей у своих пожилых родственников. В обед они уложили спать внуков, и прабабушка отошла в магазин. Младший из мальчиков проснулся и стал плакать, тогда прадедушка решил его успокоить и взял на руки. За это время двухлетний ребенок проснулся, побежал на кухню и открыл окно. Он облокотился на москитную сетку, но та не выдержала веса и выпала вместе с малышом.
— Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Работники ПДН организовали проверку по факту случившегося. Стоит отметить, что семья благополучная и на учете не состоит.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завершились поиски сибиряка, который пять дней бродил по тайге.