Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

«Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности», — вспоминает офицер.
«Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился.
«В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — говорит Демидкин.
Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыв огонь из пулеметов и автоматов. Бойцы рассредоточились по классным кабинетам, стреляя в ответ. Когда последнее огневое гнездо террористов было уничтожено, перестрелка закончилась.
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.