Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вымогал деньги на детской площадке. В Бурятии молодой парень ударил 11-летнего школьника, отказавшегося отдать деньги

В Бурятии молодой парень вымогал деньги у школьников на детской площадке.
Источник: Комсомольская правда

Днем 31 августа 11-летний школьник гулял на детской площадке с друзьями по улице Сахьяновой в Улан-Удэ Бурятии. Спустя время к нему подошел молодой парень и стал требовать деньги, но не получив желаемого ударил мальчика по лицу и скрылся.

— Сообщение о произошедшем поступило в полицию 31 августа в 15:10. По предварительной информации, незнакомый ребенку юноша подошёл и попросил у него деньги, а получив отказ, ударил. Мальчик забежал домой, где рассказал о произошедшем матери, — сообщили в ГУ МВД республики.

Мама мальчика сразу позвонила по номеру 112 и ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают парня, ударившего школьника.

— Сотрудниками ПДН проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 11-летнему ребенку на детской площадке. Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято правовое решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Бурятии.

В социальных сетях также распространяют ролик с камеры наблюдения. На кадрах видно, что юноша подошел к компании школьников из трех человек и примерно минуту беседовал с ними. После чего резко ударил мальчика и не спеша ушел.