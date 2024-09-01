Вымогал деньги на детской площадке. В Бурятии молодой парень ударил 11-летнего школьника, отказавшегося отдать деньги

Днем 31 августа 11-летний школьник гулял на детской площадке с друзьями по улице Сахьяновой в Улан-Удэ Бурятии. Спустя время к нему подошел молодой парень и стал требовать деньги, но не получив желаемого ударил мальчика по лицу и скрылся.
— Сообщение о произошедшем поступило в полицию 31 августа в 15:10. По предварительной информации, незнакомый ребенку юноша подошёл и попросил у него деньги, а получив отказ, ударил. Мальчик забежал домой, где рассказал о произошедшем матери, — сообщили в ГУ МВД республики.
Мама мальчика сразу позвонила по номеру 112 и ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают парня, ударившего школьника.
— Сотрудниками ПДН проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 11-летнему ребенку на детской площадке. Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято правовое решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Бурятии.
В социальных сетях также распространяют ролик с камеры наблюдения. На кадрах видно, что юноша подошел к компании школьников из трех человек и примерно минуту беседовал с ними. После чего резко ударил мальчика и не спеша ушел.