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В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом

Подполье: по району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом нанесены два удара.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Два удара нанесены по району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом в ночь на воскресенье, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома… Первый удар был в пять минут второго ночи 1 сентября. Второй взрыв зафиксировали в том же направлении в двадцать минут второго ночи», — рассказал собеседник агентства.

По информации пророссийского сопротивления, на соседнюю с аэродромом железнодорожную станцию постоянно прибывают грузы, идет сортировка. На самом аэродроме расположен действующий подземный командный пункт и подземные склады, которые также активно используются.