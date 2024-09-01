В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Два удара нанесены по району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом в ночь на воскресенье, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома… Первый удар был в пять минут второго ночи 1 сентября. Второй взрыв зафиксировали в том же направлении в двадцать минут второго ночи», — рассказал собеседник агентства.
По информации пророссийского сопротивления, на соседнюю с аэродромом железнодорожную станцию постоянно прибывают грузы, идет сортировка. На самом аэродроме расположен действующий подземный командный пункт и подземные склады, которые также активно используются.