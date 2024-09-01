В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом

«Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома… Первый удар был в пять минут второго ночи 1 сентября. Второй взрыв зафиксировали в том же направлении в двадцать минут второго ночи», — рассказал собеседник агентства.