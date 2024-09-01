Росавиация подключила к поискам пропавшего вертолета Ми-8Т самолет Ан-26

Позже в этот день было опубликовано видео, снятое туристами на горе Вачкажец в 15:20 (местное время, 4:20 мск), где в горах наблюдается хорошая погода. На кадрах, снятых в том же месте через полтора часа, видно, что местность окутал туман. Также туристка, которая в момент взлета поднималась на вулкан Вачкажец в Камчатском крае, сообщила «Известиям» о погодных условиях. По ее словам, несмотря на плохие погодные условия, авиатранспорт поднялся в воздух. Она отметила, что изначально в районе вулкана, куда направился вертолет Ми-8, был туман.