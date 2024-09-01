Росавиация подключила к поискам пропавшего вертолета Ми-8Т самолет Ан-26

Также отмечается, что наряду с силами МЧС России в районе поиска также продолжает работу наземная группа из состава подведомственного агентству ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».
Накануне сообщалось, что более 60 человек и 15 единиц техники задействованы в поисках пропавшего вертолета. Заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов отметил, что для осуществления поисков организована работа семи пеших групп. В их числе спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ «ЦОД», спасатели региональной поисково-спасательной базы, егеря лесного хозяйства и волонтеры.
О пропаже вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке сообщалось ранее в этот день. Воздушное судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края. Длина пути составляет около 25 км, полет должен был занять несколько минут, но экипаж перестал выходить на связь.
Предварительно, на борту Ми-8 находились 22 человека. Уточнялось, что среди пассажиров находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга. В поисках пропавшего вертолета участвуют спасатели МЧС России. Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что облет территории в месте пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке не дал результатов из-за плохой погоды. Борт ищут преимущественно в долине реки Быстрой. СК возбудил уголовное дело после пропажи вертолета.
Позже в этот день было опубликовано видео, снятое туристами на горе Вачкажец в 15:20 (местное время, 4:20 мск), где в горах наблюдается хорошая погода. На кадрах, снятых в том же месте через полтора часа, видно, что местность окутал туман. Также туристка, которая в момент взлета поднималась на вулкан Вачкажец в Камчатском крае, сообщила «Известиям» о погодных условиях. По ее словам, несмотря на плохие погодные условия, авиатранспорт поднялся в воздух. Она отметила, что изначально в районе вулкана, куда направился вертолет Ми-8, был туман.