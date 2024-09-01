Над Россией уничтожено 158 беспилотников

Региональные власти сообщали, что по предварительной информации, в результате атак никто не пострадал. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о пожаре в районе города Конаково. Где именно произошло возгорание, он не уточнил, но в городе находится одна из крупнейших электростанций центральной части России — Конаковская ГРЭС. В Белгороде повреждено остекление в трех многоквартирных домах, в Яковлевском городском округе Белгородской области повреждены семь частных домов. В Воронежской области произошло возгорание травы.