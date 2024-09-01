Над Россией уничтожено 158 беспилотников

Сколько беспилотников сбито над регионами:
Курская область — 46 БПЛА;
Брянская область — 34;
Воронежская область— 28;
Белгородская область — 14;
Рязанская область— 8;
Москва и Московская область — 2 и 7 соответственно;
Калужская область — 5;
Липецкая область — 4;
Тульская область — 3;
Тамбовская и Смоленская области — по 2;
Орловская, Тверская и Ивановская области — по 1.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на данный момент сбито 11 беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в столице. Один сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ. Каширская ГРЭС, находящаяся в городе Каширы Московской области, подверглась атаке тремя беспилотниками.
Региональные власти сообщали, что по предварительной информации, в результате атак никто не пострадал. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о пожаре в районе города Конаково. Где именно произошло возгорание, он не уточнил, но в городе находится одна из крупнейших электростанций центральной части России — Конаковская ГРЭС. В Белгороде повреждено остекление в трех многоквартирных домах, в Яковлевском городском округе Белгородской области повреждены семь частных домов. В Воронежской области произошло возгорание травы.