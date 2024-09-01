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Над Россией уничтожено 158 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 1 сентября отражали атаку над 15 российскими регионами. Всего уничтожено 158 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

Сколько беспилотников сбито над регионами:

Курская область — 46 БПЛА;

Брянская область — 34;

Воронежская область— 28;

Белгородская область — 14;

Рязанская область— 8;

Москва и Московская область — 2 и 7 соответственно;

Калужская область — 5;

Липецкая область — 4;

Тульская область — 3;

Тамбовская и Смоленская области — по 2;

Орловская, Тверская и Ивановская области — по 1.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на данный момент сбито 11 беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в столице. Один сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ. Каширская ГРЭС, находящаяся в городе Каширы Московской области, подверглась атаке тремя беспилотниками.

Региональные власти сообщали, что по предварительной информации, в результате атак никто не пострадал. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о пожаре в районе города Конаково. Где именно произошло возгорание, он не уточнил, но в городе находится одна из крупнейших электростанций центральной части России — Конаковская ГРЭС. В Белгороде повреждено остекление в трех многоквартирных домах, в Яковлевском городском округе Белгородской области повреждены семь частных домов. В Воронежской области произошло возгорание травы.