8-летний мальчик впал в кому по вине пьяного водителя. В Бурятии четыре ребенка пострадали в ДТП

Вечером 31 августа в Баргузинском районе Бурятии произошло серьезное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД республики, 62-летний водитель «Тойоты Хайлюкс» не справился с управлением и вылетел на встречу, где врезался с «Тойотой Алекс». В салоне второй иномарки ехали четверо детей в возврате от трех до 17 лет.