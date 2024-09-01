8-летний мальчик впал в кому по вине пьяного водителя. В Бурятии четыре ребенка пострадали в ДТП

Вечером 31 августа в Баргузинском районе Бурятии произошло серьезное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД республики, 62-летний водитель «Тойоты Хайлюкс» не справился с управлением и вылетел на встречу, где врезался с «Тойотой Алекс». В салоне второй иномарки ехали четверо детей в возврате от трех до 17 лет.
— В ДТП травмы различной степени тяжести получили 44-летний водитель и женщина-пассажир автомобиля «Тойота Алекс», а также 3-летний мальчик, который сидел на переднем пассажирском сидении на руках у матери, и трое детей от 8 до 17 лет, сидевших сзади. Никто из детей не был пристегнут ремнями безопасности, — пояснили полицейские.
Всю семью доставили в больницу. Восьмилетний школьник находится в коме. Госавтоинспекторы провели освидетельствование пенсионера, который был за рулем «Хайлюкса». Прибор показал 0.80 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Максимальный допустимый показать 0.16 мг/л.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно в каком состоянии находится 2-летний мальчик, который выпал из окна многоквартирного дома в Бурятии.