Омские пенсионеры занялись инвестированием и перевели мошенникам 2 млн рублей

Вчера, 31 августа, сотрудники отдела полиции № 4 по городу Омску завели уголовное дело по факту мошенничества в отношении 74-летнего жителя Ленинского округа.
Дедушка поверил рекламе о хорошем доходе на бирже и решил попробовать свои силы в инвестировании. Под руководством опытного «специалиста» пенсионер совершал сделки и с удовольствием наблюдал, как растет его капитал.
Однако когда инвестор попробовал превратить свой виртуальный доход в реальный, возникли проблемы — вывести деньги с электронной площадки он не смог. В течение двух недель пенсионер потерял на фейковой бирже 97 000 рублей.
Накануне о подобном случае сообщила и прокуратура Омской области. 65-летняя омичка тоже заинтересовалась интернет-рекламой о получении дохода от инвестирования. Она перешла по сслыке на биржевую платформу и оставила там свой номер телефона.
Вскоре ей перезвонил липовый аналитик инвестиционной компании. По его инструкции женщина установила на свой телефон специальное мобильное приложение и перевела на биржевую платформу все свои деньги. А когда не смогла вывести вложенные средства, поняла, что ее обманули.
В целом только за минувшие сутки на территории региона было зарегистрировано 6 дистанционных мошенничеств. Общий ущерб от действий аферистов с начала года превысил 1 млрд рублей.
Зачастую мошенники представляют свою платформу как чудо-биржу, которая позволит за очень короткий срок в несколько раз увеличить сумму вложенных средств. Реклама обязательно расскажет вам, что фирма имеет многолетний опыт работы, который гарантирует 100% результат и эффективную торговлю на профессиональном уровне. Доверчивость граждан и незнание рынка инвестиций аферисты используют для обмана. Будьте благоразумны, не перечисляйте свои сбережения на неизвестные счета, изучите отзывы других клиентов", — предупреждает омская полиция.