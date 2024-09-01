Омские пенсионеры занялись инвестированием и перевели мошенникам 2 млн рублей

Зачастую мошенники представляют свою платформу как чудо-биржу, которая позволит за очень короткий срок в несколько раз увеличить сумму вложенных средств. Реклама обязательно расскажет вам, что фирма имеет многолетний опыт работы, который гарантирует 100% результат и эффективную торговлю на профессиональном уровне. Доверчивость граждан и незнание рынка инвестиций аферисты используют для обмана. Будьте благоразумны, не перечисляйте свои сбережения на неизвестные счета, изучите отзывы других клиентов", — предупреждает омская полиция.