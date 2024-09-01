В районе Сум поразили расположение ВСУ, заявили в подполье

«Прилетело по свежему расположению свежеприбывших бандеровцев в Сумы. Взрыв был в направлении лыжной базы “Динамо”… Там производится доукомплектование подразделений и лечение раненых с ранениями средней и легкой тяжести. Буквально на днях туда завезли около трехсот голов бандеровцев… Второй прилет был в 23.15 (совпадает с мск -ред.) в направлении аэропорта “Сумы”… С аэропорта запускаются БПЛА с реактивными двигателями и БПЛА другого ударного типа. Складируют их в ангаре на территории аэропорта… Был нанесен шикарный удар по колонне с техникой, в том числе перевозящей личный состав и боекомплект. Техника двигалась к границе с Курской областью. Смешные бандеровцы рассказывают, что это были обычные зерновозы… после удара в сторону прилета отправилось более десятка “скорых”. А “зерновозы” детонировали до шести утра», — заявил собеседник агентства.