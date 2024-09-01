Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Московского НПЗ начался пожар после атаки беспилотника

В район Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) следуют пожарные расчеты, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В ночь на 1 сентября Московская область подверглась атаке беспилотников. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в результате падения одного из них было повреждено техническое помещение МНПЗ.

Источник: РИА "Новости"

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», — говорится в сообщении господина Собянина в Telegram.

По информации ТАСС и «РИА Новости», возгоранию присвоен максимальный пятый номер сложности. Номер пожару присваивается в момент поступления сообщения диспетчеру пожарной службы. От присвоенного уровня зависит количество расчетов и вид техники, требуемой для тушения. Пятый номер предполагает, что на месте пожара — сложная обстановка, запрошены дополнительные силы.

Регионы Центрального федерального округа России в ночь на 1 сентября подверглись массированной атаке беспилотниками. По данным Минобороны, всего над 15 регионами сбито 158 БПЛА, в том числе два — над Москвой, семь — над Московской областью.

МНПЗ — один из крупнейших заводов России по объемам нефтепереработки, находится в Капотне на юго-востоке Москвы. Принадлежит «Газпромнефти». Производит высокооктановые бензины, дизельное и авиационное топливо.