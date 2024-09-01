На территории Московского НПЗ начался пожар после атаки беспилотника

В район Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) следуют пожарные расчеты, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В ночь на 1 сентября Московская область подверглась атаке беспилотников. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в результате падения одного из них было повреждено техническое помещение МНПЗ.