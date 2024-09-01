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В Воронежской области сбили 28 беспилотников 1 сентября: повреждены 3 частных дома

Предварительно, никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, беспилотники пытались атаковать Воронежскую область. Всего дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 28 украинских БПЛА. В одном из районов региона фрагменты БПЛА при падении повредили три частных дома. Еще в одном в результате падения обломков загорелась и была оперативно потушена трава. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествий работают специальные службы, — отметил Александр Гусев.

Опасность атаки беспилотников действовала в Воронежской области более 9 часов.