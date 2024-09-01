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На улице в Омске, где регулярно слышны выстрелы, нашли труп

В Омске на набережной Тухачевского, происходит нечто пугающее.

Источник: РИА "Новости"

В ряде омских пабликов соцсети «Вконтакте» появилась информация о том, что несколько недель по утрам и вечерам на набережной слышны выстрелы.

Также омичи сообщили о собаке, которая, похоже, стала жертвой стрельбы. Труп животного нашли в воде на берегу Иртыша на набережной Тухачевского. Собака была хозяйской, на ошейнике написано ее имя, а в теле найдены пули, сообщают омские зоозащитники. За что был убит бедный зверь — неизвестно, не исключено, что его смерть стала результатом просто жестокой забавы.

Кто, откуда и зачем стреляет на набережной — неизвестно, однако среди омичей прозвучали версии, что стрелок базируется на противоположном берегу реки. Зоозащитники уже пишут заявления в полицию и требуют найти подозреваемого.