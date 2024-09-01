На улице в Омске, где регулярно слышны выстрелы, нашли труп

Также омичи сообщили о собаке, которая, похоже, стала жертвой стрельбы. Труп животного нашли в воде на берегу Иртыша на набережной Тухачевского. Собака была хозяйской, на ошейнике написано ее имя, а в теле найдены пули, сообщают омские зоозащитники. За что был убит бедный зверь — неизвестно, не исключено, что его смерть стала результатом просто жестокой забавы.