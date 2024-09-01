В Самарской области из-за страшной аварии 1 сентября погиб мотоциклист

В Самарской области на трассе «Самара — Бугуруслан» произошла страшная смертельная авария в воскресенье, 1 сентября 2024 года. Из-за столкновения, к сожалению, погиб водитель мотоцикла, сообщают в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— По прибытии на место происшествия нашими пожарными-спасателями установлено, что произошло столкновение автомобиля «Самосвал Howo» и мотоцикла «Хонда», — отмечают в ведомстве.
Специалисты провели аварийно-спасательные работы, отключили АКБ и смыли ГСМ с дорожного покрытия. На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медицинские работники. Сотрудники ведомств продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.