В Самарской области из-за страшной аварии 1 сентября погиб мотоциклист

В Самарской области на трассе «Самара — Бугуруслан» произошла страшная смертельная авария в воскресенье, 1 сентября 2024 года. Из-за столкновения, к сожалению, погиб водитель мотоцикла, сообщают в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».