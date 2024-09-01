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Образ Казанской Божией Матери пронесли по центру города. Всероссийский Крестный ход и молебен о Победе прошли в Иркутске

Более трех тысяч человек поучаствовали во Всероссийском Крестном ходе в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Утро 1 сентября началось в Иркутске с Крестного хода с образом Казанской Божией Матери. Ее пронесли от собора Богоявления Господня до площади графа Сперанского.

В мероприятии приняли участие более трех тысяч жителей и гостей областного центра. Во время мероприятия также прошла общегородская Божественная литургия и был отслужен молебен о даровании победы.

Более трех тысяч человек поучаствовали в Крестном ходе.

В Иркутской области Крестный ход прошел в Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Стоит отметить, что областной центр стал первым городом во втором этапе Всероссийского шествия.

— Дни русской духовности и культуры открылись в регионе молебном о Победе. Крестный ход идет по всей стране и охватывает десятки городов России. Сегодня жители Иркутской области сплотились вокруг решения общей задачи по поддержке наших бойцов на передовой. Вместе мы помогаем участникам СВО и членам их семей. Вместе с гумпомощью наши ребята получают письма детей, наполненные словами поддержки и уверенности в том, что Победа будет за нами. Наша сила в единстве и сплоченности, мы обязательно победим, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

После Иркутска образ Казанской Божией Матери отправят в Ангарск, а дети в Хабаровск. Прежде, чем святыня вернется в столицу России она посетит более 20 городов страны.

Следующим городом куда отправится образ станет Ангарск. На площади графа Сперанского прошла общегородская Божественная литургия.