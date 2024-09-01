Образ Казанской Божией Матери пронесли по центру города. Всероссийский Крестный ход и молебен о Победе прошли в Иркутске

— Дни русской духовности и культуры открылись в регионе молебном о Победе. Крестный ход идет по всей стране и охватывает десятки городов России. Сегодня жители Иркутской области сплотились вокруг решения общей задачи по поддержке наших бойцов на передовой. Вместе мы помогаем участникам СВО и членам их семей. Вместе с гумпомощью наши ребята получают письма детей, наполненные словами поддержки и уверенности в том, что Победа будет за нами. Наша сила в единстве и сплоченности, мы обязательно победим, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.